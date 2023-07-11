İstanbul sinek istilasında İmamoğlu hayal peşinde

Hava sıcaklıklarının artmasıyla İstanbul'da sivrisinek kâbusu başladı. Başta Çatalca, Silivri, Avcılar, Kartal, Ataşehir ve Şile olmak üzere megakentin birçok ilçesi sivrisinek istilasına uğradı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) dere yataklarını ıslah etmemesi, yağmurlardan sonra su drenajlarını sağlamaması ve yeterli ilaçlamayı yapmaması sonucu, son 2-3 yıldır hiç olmadığı kadar sinek şikâyeti artış gösterdi. Uzmanlar, sivrisinek ısırığı ile birlikte şiddetli yangı ve alerjik reaksiyon oluşabileceği uyarısında bulunurken, vatandaşlar ise ilaçlanma yapılmamasından şikâyet etti.Özellikle Avcılar'dan geçen deredeki pislikler ve zamanında toplanmayan çöpler nedeniyle sivrisineklerin çoğaldığını söyleyen mahalle sakinleri, sinekle mücadele için ilaçlama yapılmadığından yakındı. İBB yönetiminin bu konudaki yetersizliği İBB meclis toplantısında da sert dille eleştirildi. MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB'nin bu konudaki bütçe ve ekipmanları ilçe belediyelere vermesi gerektiğini söyleyerek, "Bizim vatandaşa hizmet verdiğimiz numaralara, telefonlara gelen şikâyetlerin neredeyse yüzde 70'i sivrisinek ve sinekle ilgili şikâyetler. Daha çok hayvancılığın yapıldığı, su havzaları ve derelerin bulunduğu ilçelerde ne kapı açılabiliyor ne de bahçeye çıkabiliyor" diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da, İstanbul'un onlarca sorunu varken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' adında bir internet sitesi kurmasını eleştirdi. Göksu, "İstanbul'u yönetmeyen ve yönettiğini zanneden büyükşehir belediye başkanı, CHP Genel Başkanlığı hayalleriyle yaşıyor. İmamoğlu'nun gündeminde İstanbul yok. Bu iş bilmezliğin, bu beceriksizliğin zararı İstanbul'a olacak, çocuklarımızın geleceğine olacak" dedi. AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise, İBB tarafından Feshane'de tasavvuf müzesi yerine LGBT propagandasının yapıldığı sergiye şu sözlerle tepki gösterdi: "Milliyetçi muhafazakâr dünya görüşümüz ve milletimizin bize siyaset sahnesinde korumak ve mesul tuttuğu değerler sisteminin muhafazası adına Cumhur İttifakı olarak sanat adı altında imal edilen aslında bir patolojiyi ifşa eden ürünlerin kamusal mekanlarda kamusal hassasiyet gereği sergilenmemesi, söz konusu serginin bir an evvel kaldırılmasını beyan etmek isteriz."