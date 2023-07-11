Tamamlanan deprem konutları tatil köyünü aratmıyor

Elazığ'ınSivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da 24 bin 83 konut inşa ederek hak sahiplerine teslim edildi.Kent merkezinin yanı sıra köylerde de 3 bin 285 adet çelik konstrüksiyonlu konutlar inşa edildi. İleri yapı teknolojisiyle inşa edilen tek katlı konutlar, güvenliği ve teknik özellikleriyle depremzedelere huzur ve güven içinde yaşama imkânı sunuyor. Konutlardan 108 tanesi ise Gezin Köyü'nde Hazar Gölü manzarasına hâkim bir noktaya kuruldu. Konutlar tatil köyünü aratmazken, vatandaşlar evlerinin çok güzel olduğunu belirterek devlete teşekkür etti.