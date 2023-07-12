‘150 kez aday olsa kazanamaz’

Katıldığı bir programda konuşan İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Kemal Bey, Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz. Türkiye Çankaya, Yenimahalle, Beşiktaş, Kadıköy'den ibaret değil" dedi.İttifak ihtimallerinden bağımsız çalışma yaptıklarını belirten Beker, "İyi Parti bugün yerel seçim olsa ve ittifak olmasa, seçime tek başına girse yüzde 17-18 civarında oy alır. Şu da bir gerçek; ittifak olmazsa büyükşehirler bu siyasi iklimde kaybedilir. Gerçi yapılan açıklamalara bakıldığında kendi ittifakları var. Gelecek, Saadet, DEVA, Demokrat ve CHP. Bazıları çıkıp İyi Parti olmasa da kazanılır diyecek kadar hayal dünyasında. Bu kez ittifak yapılacaksa 2019'daki gibi olmaz" ifadelerini kullandı. Beker, "Ne diyor Saadet lideri Karamollaoğlu 'Yüzde 25'in 7'si dışarıdan geliyor'. Kendilerinin getirdiğini söylüyor. O hesapla CHP'nin oyu yüzde 18. Üzerinde en çok oynanan parti olmasına rağmen İyi Parti'nin bu seçimde aldığı yüzde 10 başarıdır. Bir taraf yüzde 18, diğer taraf yüzde 10. Bu da demek oluyor ki yerel seçim ittifakında İstanbul'u, İzmir'i CHP alıyorsa Ankara'yı İyi Parti almalı ya da bir büyükşehiri CHP alıyorsa metropol ilçelerin yarısını İyi Parti almalı. İttifak olmazsa tabii ki her yerde aday çıkaracağız" dedi.