ABD’yle lider diplomasisi dönemi

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde, ABD ile ilişkilerde yeni dönemin ilk adımı atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren bir görüşme öncesi Biden ile birlikte açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Seçim sonrası ilettiğiniz tebrik mesajı sebebiyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanı düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi. Ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Benim için bu yeni süreç 5 yıllık bir süreç. Şimdi sizde de seçim hazırlıkları var, şimdiden başarılar diliyorum" dedi.Biden da Erdoğan'ın sözlerine "Önümüzdeki 5 yıl içinde sizinle görüşmek için sabırsızlanıyorum" sözleriyle yanıt verdi. İsveç'in NATO üyeliği yolunda yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için Erdoğan'a teşekkür eden Biden, kendisini gördüğü için mutlu olduğunu söyleyerek "Bu tarihi zirve umarım ki pek çok şeyi çözecek. NATO'ya taahhüdünüz ve güçlü bir müttefik olduğunuz için de teşekkür ederim. Bu, bizi daha güçlü kılıyor" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında "Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki işbirliği imkânlarımızı ele aldık. Temaslarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerle güvenlik alanındaki işbirliği imkânları ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Nasueda ve eşi konukları kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemeğe Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşiyle geldiği yemekte ABD adına Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yer aldı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı devam ederken NATO üyesi olamayacağını belirterek, "Müttefikler uzlaştığında ve şartlar karşılandığında, Ukrayna'ya NATO'ya katılması için davet göndereceğimizi açıkça ortaya koyduk" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise NATO'nun Ukrayna'nın güvenliğini sağlayacağını kaydettiCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde yoğun bir diplomasi trafiği yaşadı. Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Tredau ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan bugün de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.CumhurbaşkanıErdoğan, önceki akşam NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile gerçekleştirdiği üçlü toplantıda, İsveç'te terör örgütü PKK destekçilerince düzenlenen eylemler ve Kuran-ı Kerim'e yönelik provokasyonların Türk halkında yarattığı rahatsızlığı vurguladı. Kristersson da "PKK/YPG ve FETÖ'nün ülkemizi teslim almasına izin vermeyeceğiz" dedi. Zirve sonrası NATO tarafından yapılan açıklamada İsveç'in YPG/PYD'ye ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini bir kez daha yinelediği kaydedildi. Ortak bildiri için hazırlanan metne, Erdoğan'ın "PKK ve FETÖ ile mücadelede kararlılık hususunu bildiride göreceğim" şeklindeki net tavrından sonra, PKK ve FETÖ de eklendi. Madrid'deki üçlü muhtıradan sonra bir NATO belgesinde daha PKK ile FETÖ yer almış oldu. Üçlü toplantı sonrası NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanması da karara bağlanmış oldu.ZirvedeCumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, lider eşleriyle Litvanya Ulusal Sanat Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Litvanya Cumhurbaşkanı'nın eşi Diana Nausediene ve NATO Genel Sekreteri'nin Eşi Ingrid Schulerud da yer aldı. "Litvanya modern dansının mimari ve video sanatla sinerjisine" işaret edilen kısa video gösterimlerinin gerçekleştirildiği ziyarette, müzik dinletisi de sunuldu. Betül USTA / VİLNİUSNATO Liderler Zirvesi dün Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başladı. Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen zirve bugün de devam edecek. Zirvenin ilk gününe damga vuran isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Üçlü görüşmede Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini destekleme kararı alması dünya basınında geniş yankı buldu. Erdoğan'ın "tarihi bir karara" imza attığı kaydedildi.Almanya / Bild: "Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açtı" başlığı kullandı."Türkiye İsveç'in NATO başvurusunu desteklemeyi kabul etti" denildi.Stoltenberg'in karara ilişkin "tarihi adım" sözlerini haberin başlığına taşıdı.ABD / ABC: Gazete, "Erdoğan, kendisini mevcut dünya liderlerinin büyük stratejisti-müzakerecisi olarak gösteriyor. Ne Biden ne Macron ne de Scholz" ifadesini kullandı."Türkiye zirve öncesi, İsveç'in NATO'ya katılım talebine karşıtlığını geri çekti" başlığıyla verdi.İtalya / La Stampa: "Erdoğan'ın hamlesi" başlığıyla ilk sayfadan duyurduğu haberinde, Erdoğan'ın masaya kimsenin öngöremediği bir kozla çıkarak İsveç'in NATO üyeliğine karşı AB'nin Türkiye'nin üyelik sürecini canlandırmasını istediği ve saatler sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den bir açılımı cebine koyduğu ifade edildi. DIŞ HABERLER