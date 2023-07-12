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Giriş Tarihi: 12.7.2023 14:04 Son Güncelleme: 12.7.2023 14:26

Son dakika: İstanbul’da kan donduran olay! Dondurucuda ceset bulundu

Son dakika haberi: İstanbul Bayrampaşa’da bir daireye giren polisler dondurucuya konulmuş bir erkek cesedi buldu. Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika: İstanbul’da kan donduran olay! Dondurucuda ceset bulundu

İstanbul Bayrampaşa'da kan donduran olay meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde gelen bir ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi. Gelen ihbarda, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir evde bir ceset olduğu söylendi.

Polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Olay yerine giden polis ekipleri, kan donduran manzara ile karşılaştı.

Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Cesedin kime ait olduğu ile ilgili çalışmalar sürüyor. Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

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Son dakika: İstanbul’da kan donduran olay! Dondurucuda ceset bulundu
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