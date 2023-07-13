Video Yaşam Son Dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu | Video
Son Dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu | Video

Son Dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu | Video

13.07.2023 | 09:12

Son dakika haberi: İstanbul Bayrampaşa'da bir daireye giren polisler parçalanarak dondurucuya konulmuş bir erkek cesedi buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kimlik tespiti yapılan cesedin Ravza Yayınları sahibi Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nur Kasadar olduğu ortaya çıktı. Gasp Büro ekipleri konuyla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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