Politikalarından dönerlerse diyeceğimiz bir şey yok

Memura verilecek 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de verilmesini isteyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, vatandaşı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidarın görevinin başında olduğunun altını çizdi. Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında şunları söyledi:MHP olarak, TBMM'de görüşülecek kanun tekliflerini tereddütsüz destekleyeceğimizi açıklamak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı risk ve tehlikeleri en aza çekmek için kolları sıvamıştır. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidar görevinin başındadır.Memurlarımıza ve emeklilerimize yapılacak zamların da destekçisiyiz. MHP olarak açık ve samimi teklifimiz ilk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir.(İsveç'in NATO üyeliği) Bu ülkenin üyeliğine karşı Türkiye'nin haklı ve meşru itirazları vardır. İsveç'in terörle arasına mesafe koymaktan ısrarla imtina ettiği malumlarınızdır. Üstelik İsveç hükümetinin Kuran-ı Kerim'e yönelik şerefsiz ve vandal saldırıları sürekli alttan aldığı, görmezden geldiği, sıkışınca da durumu kurtarmak için cılız kınama mesajları yayımladığı bilinen bir husustur. Türkiye dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildir.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci beş yıllık dönemi başarılarla geçmiş, iç ve dış cepheye yığınak yapan menfur ve muhasım çevreler zehirlerini akıtacak açık kapı-pencere bulamamıştır. Geride kalan beş yıllık sürede, onca zorluğa, onca kumpasa rağmen milli ve manevi alanlarda farklı bir anlatımla ve adeta Türk rönesansı yaşanmıştır.15 Temmuz 2016'da vatan, devlet kurtarılmıştır. 15 Temmuz 2016'da işgal ve istila hevesleri hainlerin ve haşhaşilerin kursağında bırakılmıştır, asrın yüzüne kahramanlık ve fedakârlık mesajını kanlarıyla, canlarıyla haykıran, içinden geçtiğimiz dönemde terörle mücadele esnasında kara toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yâd ediyor, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.İSVEÇ, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil Dağı neyse Stockholm aynısıdır. İsveç hükümeti bugüne kadarki köhne ve kötürüm politikalarından 180 derece dönüş yaparsa, bu çerçevede bir ıslah ve terbiye hali müşahhas ölçülerde görülürse, bizim diyeceğimiz bir şey yoktur, nitekim karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Türkiye'nin stratejik tercih ve kararlarının da arkasında duracağımızı, Litvanya zirvesini tek yürek halinde takip edip ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa onun yanında olacağımızı ifade ediyorum.