15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni 2 yılda 120 binden fazla kişi ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında yer alan ve 8 bölümden oluşan müzede ziyaretçilere, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi, özel ses ve görsel efektlerle anlatılıyor.

Kalkışmayı engelleyen birlik ruhunun ziyaretçilerine yeniden hatırlatıldığı müzede, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" adıyla yer altına yapılan 8 salon bulunuyor.

Darbe girişiminde yaşananların gelecek nesillerce dijital yöntemlerle deneyimlenmesini amaçlayan müzenin ilk bölümünde, Türkiye ve dünyadaki darbeler yazılı ve görsel olarak aktarılıyor.

Müzenin, karanlık koridorda kırmızı bir çizgiyle simgelenen sonik hat bölümünde ziyaretçiler, ses ve ışık efektleri eşliğinde tankın altından geçiyor.

Ziyaretçiler daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadarki süreçte yaşananları, video projeksiyon uygulamasıyla "En uzun gece" salonunda izleyebiliyor.

7 GÜN 24 SAAT SELA OKUNUYOR

FETÖ'nün hain girişimine direnen vatandaşlarla gazi ve şehit yakınlarının o gece yaşadıklarını özel bir prodüksiyonla paylaştığı müzede ziyaretçiler, "Sela koridoru"ndan geçerek 251 şehidin hikayelerini dinleyecekleri bölüme ulaşıyor.

Müzede, şehitler için yapılan prizma şeklindeki bölümlerde her şehidin fotoğrafı ve biyografisine yer veriliyor.

Müzenin cam kubbeli son bölümünde, kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacı bulunuyor. 23 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük yapay ağacının altında 15 Temmuz'un ardından demokrasi nöbeti tutan insanları temsil eden 90 silikon heykel yer alıyor.

"EN YOĞUN DUYGULARIN YAŞANDIĞI MÜZE"

AA muhabirine müze hakkında bilgi veren 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürü Veysi Gün, "Ziyaretçileri karşıladığımız 'Türkiye'de ve Dünyada Darbeler' salonundan itibaren 15 Temmuz darbe girişiminin hüznünü ve Türk halkının haklı gururunu en üst seviyede, en yoğun duygularla yaşadığımız bir müze." dedi.

Müzede coşkunun had safhada yaşandığı ve ziyaretçilerin duygu seliyle gözyaşlarına boğulduğu alanların bulunduğunu söyleyen Gün, müzenin pazartesi hariç haftanın altı günü, 09.00-17.00 arası ziyarete açık olduğunu belirtti.

Gün, "Müzemizde 15 Temmuz 2021'de 10 bine yakın ziyaretçiyi ağırladık. Açılışından bugüne kadar 120 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaret etti. Üst düzey yabancı heyetleri de ağırladık ve ağırlamanın keyfini yaşıyoruz. Türkiye'de olduğu kadar tüm dünyada da 15 Temmuz'un yankısını hakkıyla bulmasına hizmet eden bir müze burası." ifadelerini kullandı.