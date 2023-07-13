Savcılık, skandal karara itiraz etti

İzmirAdliyesi'ni hedef alan PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren ve kahramanlığı sayesinde onlarca kişinin hayatını kurtaran polis memuru Fethi Sekin'in şehit düştüğü 5 Ocak 2017'deki saldırı ile ilgili davada şok bir gelişme yaşandı. İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi, çatışmada ölü ele geçirilen 2 teröristin üzerindeki el bombaları, TNT patlayıcı ve Kalaşnikof tüfek mühimmatını Mardin'den İzmir'e tatlı kutusunda getirerek olayın faillerine teslim eden "Delil Azzo" kod adlı Suriye uyruklu terörist Delil Hiso ve saldırının planlayıcısı Abdulkahar Karasaç ile farklı tarihlerde yoğun olarak irtibatta bulunan sanık İsa Zorlu hakkında beraat kararı verdi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 sanık hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan verilen beraat kararına itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Savcılık itirazında, İsa Zorlu'nun eylemin planlayıcısı Abdulkahar Karasaç ile yoğun ve farklı tarihlerde irtibatta bulunduğu ifade edilirken, Delil Hiso'nun ise ifadelerinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği halde mahkemenin hukuki değerlendirmede yanılgıya düştüğü belirtildi. Mahkemenin sanık İsa Zorlu ve Delil Hiso hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan beraat kararı verdiği, Delil Hiso'ya sadece 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ceza verdiği vurgulandı.