AKM'deki sergiyi gezen vatandaşlar SABAH.com.tr'ye konuştu... "Manas gibi Troya gibi bir destan 15 Temmuz"

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'cü hainler Türk milletinin egemenliğini, istikbalini ve cumhuriyetimizi hedef aldı. O gece millet, tankların altına yatarak, uçaklardan yağan bombalara göğsünü siper ederek devletine sahip çıktı.
Adeta bir kahramanlık destanı olarak tarihe geçen 15 Temmuz gecesi yaşananlar, Atatürk Kültür Merkezi'nde fotoğraflar ve belgelerle anılıyor. Sadece o gece yaşananlar değil sonrasında günlerce süren Demokrasi Nöbetlerine dair fotoğraf ve belgelerin de yer aldığı sergi 16 Temmuz'a kadar AKM Tiyatro Salonu Fuaye alanında görülebilir.
"MANAS DESTANI, TROYA DESTANI GİBİ BİR DESTAN 15 TEMMUZ"
Turkuvaz Medya Grubu ana sponsorluğunda hazırlanan 15 Temmuz Sergisini gezen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Sergiyi görmeye gelen Süfyan Mehmetalioğlu, "Buraya geldiğim an o geceyi yeniden hissettim. Heyecanlanıyor insan. Anıların hatıralaştığını görmek güzel. Hem hissederek hem hatırlayarak şehitlerimizi yad etmiş oluyoruz. Çok güzel bir çalışma olmuş. Asla unutmayacağız. Nasıl Manas Destanını unutmuyorlarsa, Troyalılar Troya destanını unutmuyorsa, bu da bir Türk destanı. 15 Temmuz'u da bir destan olarak anmamız gerekir, unutmamız gerekir. Reisimizin meydanlara çıkıyoruz demesiyle birlikte abdestimizi aldık ve dışarı çıktık.
Elhamdülillah sabaha kadar da zaferimizi kazandık. Çocuklarımıza aslımızı, dinimizi, vatanımızı ve milletimizi tamamen anlattığımızda onlara bir hamur vereceğiz onlar da o hamuru kendileri işleyecek. Biz de üzerine gerekli parçaları ekleyeceğiz. O gece gerçek miydi? diyecekler. Onlara tane tane işleyeceğiz ve anlatacağız. 1000 yıldan beri bu topraklarda destan yazan bir millet olduğumuz için bu destanın bir parçası da onlara olacak inşallah" dedi.
"KUNDAKTA BEBEĞİM OLSA ONU BIRAKIR ÇIKARDIM"
Sergiyi gezmeye gelen Muhammed Gülmez ise sergiyle ilgili ve o gece ile ilgili hislerini şu cümlelerle ifade etti: Üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen o günü dün gibi hatırlıyoruz. O gece bizde sokaktaydık. Hepimiz vatan savunması için dışarı çıkmıştık. Tabii Cumhurbaşkanımızın da bir çağrısı vardı. O çağrıya uyduk, dışarı çıktık. Fotoğraflara bakınca o günler geliyor aklımıza. Şehit olan yakınlarımız var. Üzülüyoruz ama gururluyuz. O hainlere bu vatanı bırakmadık. FETÖ'cüsü PKK'lısı fark etmez. Ülkemizi her zaman müdafaa edeceğiz. O günlere ait arşiv yapmamız gerekiyor. Bakın burada ne güzel bir sergi açılmış. bizim gelecek nesillere aktarabilmemiz için arşiv yaparak çocuklarımıza gelecek nesillere bugünü anlatmamız gerekiyor. Televizyonda darbe haberini gördüm, yatsı namazımı kılmamıştım, abdest aldım, namazımı kıldım ondan sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısını duydum. O çağrıya uyarak sokağa çıktım. Allah tekrar yaşatmasın ama bugün tekrar olsa kundakta bebeğim olsa onu bırakır çıkardım öyle bir geceydi. Hainlere bu vatanı bırakmadık, çocuklarımıza bu geceyi anlatmamız gerekiyor.