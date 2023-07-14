AKM'deki sergiyi gezen vatandaşlar SABAH.com.tr'ye konuştu... "Manas gibi Troya gibi bir destan 15 Temmuz"

"KUNDAKTA BEBEĞİM OLSA ONU BIRAKIR ÇIKARDIM"

Sergiyi gezmeye gelen Muhammed Gülmez ise sergiyle ilgili ve o gece ile ilgili hislerini şu cümlelerle ifade etti: Üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen o günü dün gibi hatırlıyoruz. O gece bizde sokaktaydık. Hepimiz vatan savunması için dışarı çıkmıştık. Tabii Cumhurbaşkanımızın da bir çağrısı vardı. O çağrıya uyduk, dışarı çıktık. Fotoğraflara bakınca o günler geliyor aklımıza. Şehit olan yakınlarımız var. Üzülüyoruz ama gururluyuz. O hainlere bu vatanı bırakmadık. FETÖ'cüsü PKK'lısı fark etmez. Ülkemizi her zaman müdafaa edeceğiz. O günlere ait arşiv yapmamız gerekiyor. Bakın burada ne güzel bir sergi açılmış. bizim gelecek nesillere aktarabilmemiz için arşiv yaparak çocuklarımıza gelecek nesillere bugünü anlatmamız gerekiyor. Televizyonda darbe haberini gördüm, yatsı namazımı kılmamıştım, abdest aldım, namazımı kıldım ondan sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısını duydum. O çağrıya uyarak sokağa çıktım. Allah tekrar yaşatmasın ama bugün tekrar olsa kundakta bebeğim olsa onu bırakır çıkardım öyle bir geceydi. Hainlere bu vatanı bırakmadık, çocuklarımıza bu geceyi anlatmamız gerekiyor.

