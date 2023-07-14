İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleriyle ilgili son dakika bilgisi paylaştı. Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sınır birlikleri ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu gözaltına alındı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



Bakan Yerlikaya duyurdu: 18 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı | Video

Muğla İl Jandarma Komutanlığım yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü gözaltına alındı.