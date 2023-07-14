Video Haber Bakan Yerlikaya duyurdu: 18 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı | Video
Bakan Yerlikaya duyurdu: 18 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı | Video

Bakan Yerlikaya duyurdu: 18 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı | Video

14.07.2023 | 11:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Uluslararası Organize Suç Örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edeceği aktardı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleriyle ilgili son dakika bilgisi paylaştı. Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sınır birlikleri ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu gözaltına alındı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığım yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü gözaltına alındı.

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