CHP’li başkan Mehmet Murat Çalık için “ifade versin” talebi

İş adamı U.G., Beylikdüzü Gürpınar'daki 29 dönüm arazisini kat karşılığı anlaşma ile 650 dairelik bir proje için Gül İnşaat'a devretti. İnşaat 2015'te başladı. Ancak şirket " daire sayısını 650'den 850'ye çıkartacağız bunun karşılığında da Beylikdüzü Belediyesi'ne 13 daire vereceğiz" vaadiyle U.G.'den 13 dairenin devrini istedi.

U.G'de 13 daireyi Gaziosmanpaşa Noterliği'nde A.S.'nin sahibi olduğu Asoy İnşaat'a devretti. Kısa süre sonra verdiği 13 daireden 5'inin Gül İnşaat'a geri devredildiğini anlayan iş adamı U.G. Dolandırıldığı düşüncesiyle, rüşvet çarkını anlatan iddialarıyla savcılığa dilekçe verdi.

Dönemin belediye başkan yardımcısı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a suçlamalar yönelten U.G.'nin dilekçesinde " Çalık tarafından, projenin devamının sağlanabilmesi tadilat ruhsatının onaylanması, temel üstü vizesi bulunmamasına rağmen projenin mühürlenmemesi, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilerek İnşa alanının artırılması ve proje bitirildiğinde iskan alınabilmesi için, 13 dairenin A.S.'nin sahibi olduğu şirkete devri talep edilmiştir" iddiasına yer verildi.

Ancak, önce Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ardından da itiraz başvurusu yapılan Bakırköy 5'inci Sulh ceza Hakimliği takipsizlik kararı verdi.

U.G.'nin avukatları da kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede savcılık incelemesinin yetersiz olduğunu belirterek, kararın bozulması yönünde görüş bildirdi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, ayrıca başkan Çalık'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasını istedi.