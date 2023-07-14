En büyük aşkı vatanıydı…15 Temmuz’da ’önce vatan’ deyip göreve koştu

"İNSAN KABULLENEMİYOR! KENDİ UÇAĞIMIZLA GELDİLER ÇÜNKÜ. ÖFKE VAR HÂLÂ!"

FETÖ'nün darbe girişimine öfkeli olduğunu belirten Hilal hanım, kendi silahlarımızla vurulmuş olmayı hâlâ anlamlandıramadığını belirterek şunları söylüyor: İlk görev yeri Bitlis'ti. Sonra sırasıyla Antalya, Erzurum, Konya en son da Ankara'ya tayini geldik. Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda aktif görevde olduğu için Ankara'da çok fazla durmuyordu. Hendek-Barikat operasyonlarında Şırnak merkez, Silopi, Cizre'de ekibiyle birlikte görev yaptı. Oraların temizlenmesinde mücadele verdiler, çok şükür oralarda bir şey olmamıştı. FETÖ tarafından darbe girişimi yapılmasına öfkeliydim, öfke hâlâ var. Eşim Doğuda şehit olsaydı, derdim ki 'Bu düşman belli PKK, evet. Ama burada kendi uçaklarımızla, jetlerimizle böyle bir bombalama oldu. FETÖ'nün bunu yapmasını kabullenemiyor insan! Kendi uçağımızla geldiler çünkü. Eşim ise FETÖ'den nefret ederdi, nefretini de her zaman dile getirirdi. Fetullah Gülen'i bazı insanların gözünde ne kadar büyüttüğünü biliyoruz ama benim eşim 'O insanın yüzünde hiç nur yok, şeytan gibi biri' derdi. FETÖ'ye karşı nefret dolu duyguları hep vardı.

"KIZLARIMA HEM ANNE HEM BABA OLDUM"

Hilal hanım eşinin şehit olması ardından çocuklarına adıyor kendini. Hem anne hem baba oluyor kızlarına. Elif ve Kübra babalarının şehit olması ardından polis olmak istiyor ama Hilal hanım bunu istemiyor. İki kızını da evlendiriyor. Kader bu ya! Hilal hanımın iki kızı da polis mesleğini yapanlarla evleniyor. Hilal hanım ise "Polis damatlarım var şimdi. Hem anne hem baba oldum çocuklarıma. İki kız evladımın geleceği ve istikbali için çabalıyorum. İşte çok şükür yuvalarını kurdular. Bir torunum var, onlarla olmaya çalışıyorum" diyerek sözlerini tamamlıyor.