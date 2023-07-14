MİT ve Emniyet’ten kritik operasyon! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni kıskıvrak yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda; Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, haklarında arama kararı bulunan eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ve kayınvalidesi Mine Öztürk yakalandı.
Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, haklarında arama kararı bulunan eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ve kayınvalidesi Mine Öztürk, İstanbul'un Sancaktepe İlçesi'ndeki Gaybubet Evi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Şüphelilerin yaklaşık bir yıldır aynı adreste saklandıklarının, geçmişte FETÖ'nün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev aldıkları belirlendi.
FETÖ'nün tepe yönetimi ile irtibatlı olduklarının ve Selman Gülen'in halen FETÖ'nün Güncel Finans Yapılanması'nda faaliyetler yürüttüğünün tespit edildiği ifade edildi.