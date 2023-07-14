Haberler Gündem Haberleri MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni kıskıvrak yakalandı
Giriş Tarihi: 14.7.2023 08:21

MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni kıskıvrak yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Selman Gülen, eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ile kayınvalidesi Mine Öztürk, Sancaktepe'de örgüte ait "gaybubet" evinde, MİT ve İstanbul polisi tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
MİT ve Emniyet’ten kritik operasyon! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni kıskıvrak yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda; Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, haklarında arama kararı bulunan eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ve kayınvalidesi Mine Öztürk yakalandı.



Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri koordinesinde FETÖ'ye yönelik çok önemli bir operasyona imza atıldı.



Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, haklarında arama kararı bulunan eşi Nur Gülen, kayınpederi Bekir Öztürk ve kayınvalidesi Mine Öztürk, İstanbul'un Sancaktepe İlçesi'ndeki Gaybubet Evi'nde yakalanarak gözaltına alındı.



Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Şüphelilerin yaklaşık bir yıldır aynı adreste saklandıklarının, geçmişte FETÖ'nün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev aldıkları belirlendi.



FETÖ'nün tepe yönetimi ile irtibatlı olduklarının ve Selman Gülen'in halen FETÖ'nün Güncel Finans Yapılanması'nda faaliyetler yürüttüğünün tespit edildiği ifade edildi.



Söz konusu adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 14 bin dolar nakit para, 560 Estonya Kronu ve başka kişilere ait olan iki pasaport ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MİT ve Emniyet'ten kritik operasyon! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni kıskıvrak yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA