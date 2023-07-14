Terör örgütü elebaşını öven Merdan Yanardağ 4 Ekim’de hakim karşısına çıkacak

10 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, ülkemizde halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında şüpheli Merdan Yanardağ'ın sözlerinin kamu düzeni açısından bir tehlike doğurabilecek olduğunu kaydedildi. Yanardağ'ın 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderilmişti. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Yanardağ 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.