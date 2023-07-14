‘Zirvede kupayı Erdoğan kaldırdı’

Dünyanın yakından izlediği NATO Liderler Zirvesi geride kalırken, Türkiye diplomatik adımlarıyla adından en çok söz ettiren ülke oldu. Uluslararası ajanslar birkaç gündür yalnızca Türkiye'den bahsederken, Yunan basını ise manşetlerinde "NATO Zirvesi'nin kahramanı Türk Cumhurbaşkanı'dır" ve "Vilnius: Erdoğan mutlak galip" şeklinde başlıklar atarak "Erdoğan hedefleri peşinde koşan bir usta" sözlerine yer verdi.Yunan Ta Nea gazetesi, "Vilnius'ta kupayı Erdoğan aldı" başlığını atarak Erdoğan için "NATO Zirvesi'nin kahramanı", "Zirvenin en çok konuşulan adamı" ifadeleri kullanıldı. İngiliz Express gazetesi ise "Erdoğan, Türkiye'yi küresel ilişkilerde vazgeçilmez bir oyuncu olarak konumlandırmaya çalışırken, hesaplı hamlelerinin sonuçları askeri anlaşmaların ve AB üyelik hedeflerinin çok ötesine uzanıyor" ifadelerine yer verdi.