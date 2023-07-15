Bir milletin gurur günü

15 Temmuz 2016'da ülkenin istiklaline ve istikbaline sahip çıkan Türk halkının vatanına, bayrağına yönelik hain saldırıya karşı milli birlik ruhuyla kazandığı zaferin üzerinden 7 yıl geçti. Devlet ile milletin el ele verdiği bu direnişte 251 vatan evladı şehadete ulaşırken 2 bin 703 kahraman da gazi oldu.Türkiye, hainlerin uçaklarına, tanklarına, kurşunlarına karşı liderinin önderliğinde canı pahasına direnen kahraman şehit ve gazileri asla unutmayacak. Demokrasiye kasteden, halka kurşun sıkan FETÖ'cü hainleri ise asla affetmeyecek. Bu destansı direnişi toplumsal hafızada diri tutmak için 85 milyon bugün meydanlara çıkacak.