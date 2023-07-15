SON DAKİKA | Beylerbeyi’nde 15 Temmuz’u anma programı! Başkan Erdoğan halkla buluştu

"70 YIL DA GEÇSE 15 TEMMUZ'UN UNUTULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Unutulan ihanetin çok daha kalleş bir şekilde bizi sırtımızdan vuracağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz'u, şehitlerimizi anıyoruz. Gazilerimize minnet duygularımızı sunuyoruz. 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde bir kez daha ilan ediyorum değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan hainlere öfkemizi diri tutacağız.

Biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı bir darbe gecesini püskürtmekle kalmadık, büyük bir destan yazdık. Milli iradenin tankla, topla, tüfekle sivillerin üzerine bomba yağdıran uçakla teslim alınamayacağını tüm dünyaya deklara ettik. Türkiye'nin geçilmez olduğunu yeniden hatırlattık. Nasıl birlik olunacağını nasıl tek yürek haline gelineceğini tüm dünyaya gösterdik. Bağımsızlık söz konusu olunca nasıl kenetlenildiğini gösterdik. 15 Temmuz bizim onurumuzdur, şeref madalyamızdır. 81 vilayetin tamamı eşine az rastlanır bir direnişe sahne oldu. Şehit olacağını bile bile tek başına darbecilere direnen yiğitlerin imanınmı unutmayız.

"BUNLAR KORKAKTIR, BUNLAR PISIRIKTIR, BUNLARDAN BİR ŞEY OLMAZ"

Bay Bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini bililiyorsunuz. Aldılar Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine götürdüler. Bunlar korkaktır, bunlar pısırıktır, bunlardan bir şey olmaz.

AYRINTILAR BİRAZDAN...