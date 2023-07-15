SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde 15 Temmuz programında konuştu: 70 yıl da geçse unutturmayız | Video

Son dakika haberi... 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında tüm yurtta hem gururla hem de hüzünle anılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Üsküdar Belediyesi tarafından Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen programa katıldı. Halk ile bir araya gelen Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde bir kez daha ilan ediyorum değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına unutturulmasına izin vermeyeceğiz." dedi.