Başkan Erdoğan’dan Körfez turu öncesi önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu öncesi açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kapsayan ziyaretimizin ilk durağı olan Cidde'ye hareket edeceğiz. Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Körfez ülkeleri ile ilişkilerimizde son dönemde önemli mesafeler kaydettik. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında bu kardeşlerimizin maddi, manevi her türlü desteğini yanımızda gördük. Bu vesileyle bu dost ve kardeş ülkelerden konteyner temininden insani yardıma kadar pek çok alanda Türkiye ile tam bir dayanışma sergilediler.