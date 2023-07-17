Video Haber Başkan Erdoğan'dan Körfez turu öncesi önemli mesajlar: "Önceliğimiz yatırım ve ticaret" | Video
Başkan Erdoğan'dan Körfez turu öncesi önemli mesajlar:

Başkan Erdoğan'dan Körfez turu öncesi önemli mesajlar: "Önceliğimiz yatırım ve ticaret" | Video

17.07.2023 | 13:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Ziyaretlerimiz esnasında öncelikli gündemimiz bu ülkeler ile önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan kazan anlayışı ile neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Körfez ülkeleri ile ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Düzenlenecek iş forumları ile bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan Körfez turu öncesi önemli mesajlar: Önceliğimiz yatırım ve ticaret | Video 18:42
Başkan Erdoğan'dan Körfez turu öncesi önemli mesajlar: "Önceliğimiz yatırım ve ticaret" | Video 17.07.2023 | 13:49
Başkan Koca’dan Of’a yakışan hastane paylaşımı | Video 02:30
Başkan Koca'dan "Of'a yakışan" hastane paylaşımı | Video 17.07.2023 | 11:43
Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece... | Video 01:00
Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece... | Video 17.07.2023 | 09:27
Gören bir daha baktı! Metrelerce yükseklikte telden tele atladı 00:20
Gören bir daha baktı! Metrelerce yükseklikte telden tele atladı 16.07.2023 | 20:12
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu | Video 05:45
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu | Video 16.07.2023 | 08:34
AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi | Video 05:06
AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi | Video 15.07.2023 | 22:18
Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı Kadir ile görüştü | Video 00:33
Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı Kadir ile görüştü | Video 15.07.2023 | 21:56
224 sporcu, 15 Temmuz şehitleri anısına yüzdü | Video 03:48
224 sporcu, 15 Temmuz şehitleri anısına yüzdü | Video 15.07.2023 | 21:56
Anadolu Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı | Video 01:02
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı | Video 15.07.2023 | 21:55
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Beylerbeyi’nde 15 Temmuz programında konuştu: 70 yıl da geçse unutturmayız | Video 32:22
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Beylerbeyi'nde 15 Temmuz programında konuştu: 70 yıl da geçse unutturmayız | Video 15.07.2023 | 20:31
Milli Eğitim Bakanlığından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne özel video 06:37
Milli Eğitim Bakanlığından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel video 15.07.2023 | 18:57
Bakırköy’de kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü: Enkaz altında 1 kişi kaldı | Video 07:29
Bakırköy'de kontrollü yıkımı yapılan bina çöktü: Enkaz altında 1 kişi kaldı | Video 15.07.2023 | 17:48
Salih Tuna | Kılıçdaroğlu’nun bilinmeyen günahı 04:31
Salih Tuna | Kılıçdaroğlu'nun bilinmeyen günahı 15.07.2023 | 17:01
Okan Müderrisoğlu | 15 Temmuz: ’Kapanmayacak Dosya!’ 04:51
Okan Müderrisoğlu | 15 Temmuz: 'Kapanmayacak Dosya!' 15.07.2023 | 16:59
Haşmet Babaoğlu | Haftanın notları: 15 Temmuz 02:57
Haşmet Babaoğlu | Haftanın notları: 15 Temmuz 15.07.2023 | 16:57
15 Temmuz direnişinin 7. yılı! O gece Meclis’te neler yaşandığını milletvekilleri anlattı | Video 39:23
15 Temmuz direnişinin 7. yılı! O gece Meclis’te neler yaşandığını milletvekilleri anlattı | Video 15.07.2023 | 16:28
Gazi Meclis’te anma töreni: O gece herkesin ortak paydası Türkiye oldu | Video 34:28
Gazi Meclis'te anma töreni: O gece herkesin ortak paydası Türkiye oldu | Video 15.07.2023 | 16:18
Kamufle olan keskin nişancı videosuna büyük ilgi 00:41
Kamufle olan keskin nişancı videosuna büyük ilgi 15.07.2023 | 16:03
“Tankların önüne önce ben çıkarım” demişti… Kemal Kılıçdaroğlu’nın ’kaçış’ görüntüleri hala hafızalarda | Video 06:38
“Tankların önüne önce ben çıkarım” demişti… Kemal Kılıçdaroğlu'nın 'kaçış' görüntüleri hala hafızalarda | Video 15.07.2023 | 15:34
Bakan Yerlikaya ’Cennet Vatan’ belgeselinin tanıtım videosunu yayınladı 09:23
Bakan Yerlikaya 'Cennet Vatan' belgeselinin tanıtım videosunu yayınladı 15.07.2023 | 14:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA