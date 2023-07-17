Başkan Erdoğan'dan Körfez turu öncesi önemli mesajlar: "Önceliğimiz yatırım ve ticaret" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Ziyaretlerimiz esnasında öncelikli gündemimiz bu ülkeler ile önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan kazan anlayışı ile neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Körfez ülkeleri ile ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Düzenlenecek iş forumları ile bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız." ifadelerini kullandı.
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