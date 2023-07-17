Körfezde yeni dönemin kapıları aralanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında bugün Suudi Arabistan Cidde'ye gidiyor. Cidde'nin ardından salı günü Katar, çarşamba günü ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan 200 iş insanıyla Körfez çıkarması yapacak. Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında Türkiye İş Forumları düzenlenecek. Müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım ulaşım finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği ile doğrudan yatırımlar için anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan'ın Körfez ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki ekonomi heyeti de Körfez ülkelerini ziyaret etmişti.Somut projeler üzerinden gerçekleştirilen ön görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün başlayacağı ziyaretler kapmasında ikili anlaşma şeklinde resmiyet kazanacak. Bu bağlamda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yapacağı doğrudan 100 milyar dolarlık yatırımların imzaları atılacak.Ekonomi kurmaylarının ziyaretleri ile birlikte teknik alt yapısı tamamlanan başta sanayi, tarım, teknoloji, ulaşım ve ticaret bakanlıklarına yönelik yatırımlar için antlaşmalar bugünden itibaren resmiyete dökülecek. Öte yandan körfez ülkelerinde Dış Ekonomik İlişkiler (DEİK) tarafından iş forumları düzenlenecek.Müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım ulaşım finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği yapılacak. Hedef dış ticaret hacmini dengeli şekilde artırmak olacak. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 10 yıl içinde 3 trilyon dolarlık bir yatırım yapılması planlanıyor. Bu kapsamda Suudi Arabistan Konut ve Belediyeler Bakanlığı tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilen ziyarette, 100 milyar dolarlık belediyelerle ilgili yatırımlar 50 milyar dolarlık konut yatırımlarının planlandığı kaydedildi. Bu alandaki işbirliği konut sektöründeki pazar sıkıntısının giderilmesi açısından önem taşıyor.