Zafer Partisi Genel Başkanmı Özdağ, önceki gün verdiği röportajında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yaptıkları yazılı mutabakatı açıkladı. Buna göre Kılıçdaroğlu ile Özdağ, İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Millî İstihbarat Teskilatı başkanlığı konusunda mutabakat yaptı.

YAZILI MUTABAKAT YAPMIŞLAR

Özdağ, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." dedi.

"SEÇİMLERİN KAZANILMASI HALİNDE İÇİŞLERİ BAKANI OLACAKTIM"

"MİT Başkanı da Zafer Partili olacaktı. Ama o sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı" diyen Özdağ, seçimlerin kazanılması halinde kendisinin de İçişleri Bakanı olacağını dile getirdi. Ümit Özdağ, kendi partisine verilecek diğer iki bakanlığı ise açıklamak istemedi.

Ümit Özdağ'ın ifşası ortalığı karıştırdı! CHP'de gizli anlaşma paniği: Karşılıklı rest gibi açıklamalar | Video

ÖZTRAK: BÖYLE BİR MADDE YOK

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ümit Özdağ'ın üç bakanlık ve MİT Başkanlığını alacağı iddiasını yalanladı. Öztrak, "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır." dedi.