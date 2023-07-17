Ümit Özdağ'ın ifşası ortalığı karıştırdı! CHP'de gizli anlaşma paniği: Karşılıklı rest gibi açıklamalar | Video

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı gizli anlaşmayı kamuoyuna açıkladı. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Müsteşarlığı vereceğini iddia etti. Özdağ'ın iddiaları CHP'de büyük bir krize yol açarken Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısında konuya dair konuştu. Öztrak, "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır." dedi.