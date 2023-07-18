Haberler Gündem Haberleri Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 18.7.2023 11:26 Son Güncelleme: 18.7.2023 11:32

Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay-Belen'deki orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay-Belen'deki orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

YANGINDAN ZARAR GÖREN ALANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hatay'ın Belen ilçesinde, iki gün önce çıkan ve büyük oranda kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar görüntülendi.

Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 16 Temmuz'da çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.

Orman yangınında zarar gören alanlar ile devam eden soğutma çalışmaları görüntülendi.

Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş ormana sıçramış, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerindeki vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti. Yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden biri tutuklanmıştı.

Hatay'da yangın bölgesinden bin 500 kişi tahliye edildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA