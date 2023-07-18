Ciğerlerimız alev alev

Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi'nde önceki gün saat 14.00 sıralarında iki kişinin bahçelerindeki sazlık alanı yakarak temizlemek isteyince kontrolden çıkan alevler ormana sıçradı. Rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyen yangının tehdit ettiği Soğukoluk, Müftüler ve Benlidere mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangında 7 ev kül olurken 4 araç ise hasar gördü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti. Gece görüşlü helikopterle devam eden hava müdahalesine, dün sabah diğer uçak ve helikopterler de dahil oldu. Dün gün boyunca 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz ve 7 iş makinesi, 320 personel, alevleri kontrol altına almak için mücadele etti. Yangına yol açan 2 kişi ise gözaltına alındı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.Çanakkale'de, önceki gün saat 16.30 sıralarında Kızılkeçili Köyü yakınlarında çıkan örtü yangını büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangına 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler, 7 helikopter, 4 uçak ve iş makineleri ile müdahale edildi. Gece görüşlü helikopter de gece boyunca alevlere müdahale etti. Alevler yayılınca Çanakkale Valiliği, Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak köylerini boşaltma kararı aldı. Kemel Köyü'nde tahliye edilen 211 vatandaş Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki gece bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Yangın nedeniyle hafif yaralanan 14 kişi ayakta tedavi edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye yatırıldı. Söndürme çalışmalarına 13 helikopter, 5 uçak, 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, Balıkesir ve Bursa'dan gelen takviye ekiplerin de yer aldığı 500'den fazla personel katılıyor.Mersin'in Gülnar ilçesi Delikkaya mevkiindeki ormanlık alanda önceki gün çıkan orman yangını rüzgârın da etkisiyle hızla yayıldı. Yerleşim yerine sıçrayan yangında Kavaklıoğlu Mahallesi'nde 5 ev kül oldu. Alevlere 10 helikopterle müdahale edildi. Bu arada alevlerin tehdit ettiği Kavakoluğu, Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerindeki 373 hanede yaşayan 637 kişi, tedbir amaçlı tahliye edilerek Gülnar Anadolu Lisesi'nin pansiyonuna yerleştirildi. Dün sabahtan itibaren ise 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personelle devam eden çalışmalar sonucunda yangın saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı.Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki orman yangınının tehdit ettiği Deveciköy ve Teteköy'de yaşayan vatandaşlar da tahliye edildi.Muğla'nın Datça ilçesinde ise bir restoranda çıkan yangın makilik ve ormanlık alana sıçradı. Alevlere yoğun müdahale ediliyor.AdaletBakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 7 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Tunç, Fethiye ve Milas'ta birer kişinin tutuklandığını, İzmir Urla'da 2 şüphelinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını bildirdi. Hatay'ın Belen ilçesindeki yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Manavgat'ta ise bir şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.birçok noktasında çıkan 13 orman yangını, yapılan erken müdahaleyle kontrol altına alındı.Adana'nın Karaisalı ilçesinde, dün saat 12.00 sıralarında otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahaleyle alevleri 2 saatte kontrol altına aldı.Şanılurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Güzel Şehir Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, dün kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle ağaçlara sıçradı. TOMA'ların da desteğiyle 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangını söndürme çalışmasına destek veren 2 vatandaş ise dumandan etkilendi.Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve Ayvalık Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 6 hektarlık otluk alan zarar gördü.İzmir ve Manisa'nın çeşitli ilçelerinde önceki gün çıkan 9 orman ve çalı yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan yapılan erken müdahalelerle büyümeden söndürüldü.SABAH