Covid-19 iznindeki hükümlülere ilişkin yasal düzenleme nasıl uygulanacak

Covid-19 salgın hastalık izninde bulunan hükümlüler, infaz durumlarını 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek. Ayrıca, hükümlülerin UYAP sisteminde kayıtlı GSM numaralarına cezalarının infaz durumu ile ilgili SMS gönderilecek. Sorgulama ekranı veya SMS'te "infaz işlemlerinizin yürütüldüğü ceza infaz kurumuna dönmeniz gerekmektedir" uyarısını alan hükümlüler 1-15 Ağustos tarihleri arasında cezaevlerine geri alınacak.

Covid-19 iznindeki hükümlülerle ilgili yapılan yasal düzenlemenin uygulanmasına 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla başlanacak. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Covid-19 izninde bulunan hükümlülerle ilgili bir duyuru yaparak, haklarında denetimli serbestlik kararı verilen hükümlülere ilişkin hususları belirledi. Yapılan duyuruya göre; Covid-19 salgın hastalık izninde bulunan hükümlüler, infaz durumlarını 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren e-Devlet'ten öğrenebilecek. Ayrıca, hükümlülerin UYAP sisteminde kayıtlı GSM numaralarına cezalarının infaz durumu ile ilgili SMS gönderilecek.

Haklarında denetimli serbestlik kararı verilme süreci devam eden hükümlüler, ceza infaz kurumuna başvuruda bulunmayarak sürecin sonuçlanmasını bekleyecek.

İlgili infaz hakimliğince denetimli serbestlik kararı verilen hükümlüler ise 5 gün içinde ikametinin bulunduğu yere veya sorgulama ekranında belirtilen yer denetim serbestlik müdürlüğüne başvuruda bulunacak. Yasal süre içerisinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeyenler hakkında, açık ceza infaz kurumuna gönderilme kararı verilebilecek.

Sorgulama ekranı veya SMS'te "infaz işlemlerinizin yürütüldüğü ceza infaz kurumuna dönmeniz gerekmektedir" uyarısını alan hükümlüler 1-15 Ağustos tarihleri arasında cezaevlerine geri alınacak.