Marmarisli susuzluğa isyan etti: Yakında deniz suyu içmeye başlayacağız

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı doğa harikası Bozburun Yarımadası kaderine terk edildi. Özellikle yazları tatilci akınına uğrayan yarımada, yoğunluğu kaldıramaz hale geldi. Tatil cennetinde kronik hale gelen su sıkıntısı ise çileye dönüştü.Bozburun, Selimiye, Taşlıca ve Söğüt mahallelerinde şebeke suyu yıllardır yetersiz kaldı. Kışın bile susuz kalan köylüler, yağmur suyu depolamak için tanklar aldı. Yazları sıcaklardan kavrulan köylülerin arada bir açılan musluklarından ise tuzlu su aktı. Turistik işletmelerin, hizmet araç ve gereçleri sudan dolayı bozuldu. Çiçekler, ağaçlar kurudu.Susuzluktan kırılan yöre halkı, bir tanker su alabilmek için sıraya girdi. 3 tonluk bir tanker su 500 TL ile 700 TL arasında satılıyor. Tankerlerle satın alınan su, özellikle turizmcilerin ihtiyacını gidermiyor.Susuzluktan kırılan Bozburun Yarımadası'na, 50 kilometre mesafede olmasına rağmen Atatürk Barajı'ndan bir su hattı döşenemedi.Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mart 2019'da 25 milyon TL'lik yatırımla, 44 bin 800 metrelik hat döşeyerek su sorununu ortadan kaldıracağını açıkladı. Ancak projeden, 4 yıldır hâlâ eser yok. Yöre halkı yıllardır susuzluktan kırılırken bir kazma dahi vurulmadı.Aynı belediye, geçtiğimiz günlerde Datça'nın Betçe bölgesindeki 25 kilometrelik içme suyu hattını tamamladı. Yaklaşık 40 milyon TL'ye mal olan proje sayesinde Cumalı, Mesudiye, Sındı, Yazı ve Yaka mahallerine kesintisiz olarak su verilecek.Datça'daki içme suyu hattının açıldığını öğrenen Bozburunlular, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e, "Marmaris'in köyleri olarak bizleri merak etmeyin, mutasyon sürecimiz devam ediyor. Size söz veriyoruz en kısa zamanda deniz suyu içmenin yolunu bulacağız. Marmaris ve köylerine hizmet sırası ne zaman gelecek?" diye tepki gösterdi.