Haberler Gündem Haberleri Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT sapkınlığı! Çocukları böyle hedef aldılar
Giriş Tarihi: 18.7.2023 16:08 Son Güncelleme: 18.7.2023 16:14

Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT sapkınlığı! Çocukları böyle hedef aldılar

Eskişehir Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde yer alan bir sergi tepkilere neden oldu. "Yas ve Haz" isimli sergide 'sanat' adı altında LGBT propagandası yapıldığı ortaya çıktı. Sergiye 7-14 yaş aralığındaki çocukların da özellikle davet edildiği görüldü

Odunpazarı Modern Sanat Müzesi’nde LGBT sapkınlığı! Çocukları böyle hedef aldılar

Eskişehir, Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde yapılan LGBT propagandası tepkilere neden oldu. "Yas ve Haz" isimli sergide 'sanat' adı altında LGBT propagandası yapıldığı ortaya çıktı.


Sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya çıkan rezalet tepkilere neden olurken, serginin 7 Eylül'den bu yana açık olduğu belirtildi.

'YAŞ SINIRLAMASI OLMAKSIZIN ZİYARET KABUL EDİLİYOR'
Beyza isimli bir Twitter kullanıcısı, sergide yer alan 'trans kadın' heykelinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de translığa evrilen ve göğsünü aldıran bir kadın portresi "sanat" adı altında 7 Eylül'den beri yaş sınırlaması olmaksızın ziyaretçi kabul ediyor. 30 temmuzda son bulacak sergiden yeni haberdar olmanın utancını yaşıyorum." dedi.

TUVALET AYNASINA 'AYŞE FATMA'YI SEVİYOR' YAZMIŞLAR
Söz konusu paylaşımı alıntılayan avukat Öznur Kızılkaya Uslu da müzeye mayıs ayında gittiğini ve tuvalette "Ayşe Fatma'yı seviyor" yazısıyla karşılaştığını belirterek, "Gençlerimizi zehirleyenlere karşı yetkilileri göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

7-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARA ÖZEL DAVET
30 Temmuz'da son bulacak sergide LGBT propagandasının yapıldığı çok sayıda sözde eserin bulunduğu ve 7-14 yaş aralığındaki çocukların özellikle davet edildiği görüldü.

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Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT sapkınlığı! Çocukları böyle hedef aldılar
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