Odunpazarı Modern Sanat Müzesi’nde LGBT sapkınlığı! Çocukları böyle hedef aldılar

Eskişehir, Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde yapılan LGBT propagandası tepkilere neden oldu. "Yas ve Haz" isimli sergide 'sanat' adı altında LGBT propagandası yapıldığı ortaya çıktı.



Sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya çıkan rezalet tepkilere neden olurken, serginin 7 Eylül'den bu yana açık olduğu belirtildi.