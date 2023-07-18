Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı mutabakatı açıkladı: 3 bakanlık ve MİT için anlaştık

Millet İttifakı cephesinde yeni tartışmalar doğuracak vaatleri, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ verdiği bir röportajda açıkladı. Özdağ, yazılı mutabakata bağlanan vaatlerin ittifak ortaklarından gizlenmesini Kemal Kılıçdaroğlu'nun rica ettiğini de ifade etti. Özdağ röportajında, Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanlığı dahil 3 bakanlık sözü aldığının sorulması üzerine, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil 3 bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık" dedi. Kamuoyuna açıkladıkları yol haritası dışında bir de gizli-yazılı mutabakat yaptıklarını doğrulayan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda kendisine 'İçişleri Bakanı' sözü verildiğini de söyledi. Özdağ, diğer iki bakanlığın ne olacağı, bunlardan birinin 'Göç Bakanlığı' olup olmayacağı sorusuna ise, "Süreci İçişleri Bakanlığı yönetecekti. Fakat Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan 6'lı masadaki ortaklarının, İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. 'Bunu çok vurgulamayın' dedi. Ben de kabul ettim" şeklinde yanıt verdi.Kılıçdaroğlu'nun gizli pazarlığına ilk tepki cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde desteklerini aldığı HDP'den geldi. HDP'li Sırrı Sakık, "Kılıçdaroğlu çok büyük yalanlarla, gizli pazarlık ve mutabakatlarla bu halka en büyük haksızlığı yaptın. Sadece kendin kazanmak için birleştirmek adına aslında siyaseti paramparça ettin. Örgütüne, halka, gençlerin geleceğine haksızlık ettin. Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın, kim bilir kazansaydın ne yapardın? Her işte bir hayır vardır" ifadelerini kullandı.CHP liderinin, Millet İttifakı'nın diğer ortaklarından gizlediği vaatlerle ilgili SABAH'a konuşan Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, "Bu açıklamalar, eğer kazansalardı yönetilemeyen bir Türkiye olacağının en net göstergesidir. Ciddiyetsizliğin geldiği noktayı gösteriyor. Hükümeti bile kuramazlardı. Çünkü mutabakat var ama diğer ortaklardan gizlenmiş. Seçimi kazansalardı, diğer ortaklara ne diyecekti? Ya da karşı çıksalardı ne olacaktı? Seçimi kazanmak uğruna her ortakla ayrı mutabakat imzalamış ama hiçbir ortağın diğeriyle imzaladığı mutabakattan haberi yok" dedi.