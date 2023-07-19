Bu depreme Japonya bile dayanamazdı

Kahranmaraş merkezli 11 ilimizi etkiliyen ve 50 binden fazla insanımızın canına mal olan asrın deprem felaketi sonrası Türkiye'ye gelerek incelemelerde bulunan Japon deprem uzmanları çalışmalarını tamamladıktan sonra ilk kez SABAH'a konuştu: İşte Kagawa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda ve Tohoku Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fumihiko Imamura'nın çarpıcı tespitleri:Bölgede yapı hasarları, zemin incelemesi, yapı dinamiği ve deprem davranışı gibi konularda saha araştırması yaptık. Farklı fay hatlarında kırılmaların meydana geldiği, 9 saat arayla gerçekleşen 2 büyük deprem dünyada çok nadir yaşanan cinsten. Japonya'da sismik standartlar 1980'lerden itibaren revize edildi ve yeni standartlar haline geldi. Depremin ölçeğinden ziyade depremin sarsma şiddetine karşı sismik direnç geliştirilmektedir. Japon sismik yoğunluk ölçeğinde bile, 6 alt değerini aşarsa hasar meydana gelir. Türkiye'nin son yaşadığı deprem, Japon standartlarına göre bile tahribat oluştururdu.Japonya'da yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi dahil çeşitli hazırlıklar yaptık. Örneğin, yapı standartlarına uygun yapıların inşa edilmesi, tahliye tatbikatları, tahliye merkezlerinin belirlenmesi, tsunami tahliye tatbikatları gibi çeşitli karşı tedbir ve tatbikatlar yapıyoruz.Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen Erzincan depremi, batıya doğru göç eden bir dizi büyük depremin ilki olarak kabul edildi. Art arda gelen büyük yıkıcı depremler çoğunlukla batıya doğru ilerledi. 1999 depremiyle İstanbul'a yaklaştı. Artçı aktivite zamanla azalsa da şok süreleri bölgesel duruma bağlıdır. Kuzey Anadolu Fayı boyunca domino taşı gibi ilerleyen depremler için 2023 depreminin etkisinin kabaca önümüzdeki on yıl boyunca süreceğini söyleyebiliriz.Türkiye'de afetten etkilenen insanların yanında olacağız ve gelecekteki deprem felaketlerinin neden olduğu zararı azaltmak için birlikte çalışacağız.Erzurum'daönceki gece 03.27'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan depremin 7.02 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.Kuzey Anadolu Fayı boyunca özellikle Marmara depremi olmak üzere depremlere hazırlık yapılması gerekmektedir. Bir depremin sismik şiddeti, zemin durumunun özelliklerine ve yapı etkileşiminin gücüne bağlıdır. Marmara depremi, nüfusun yoğun olduğu İstanbul'a büyük zarar verme olasılığı nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir depremdir. Afet önleme eğitimi çok önemli. Kısa vadede bir dahaki sefere nerede, ne zaman ve nasıl bir deprem olacağını tahmin etmek mümkün değil.