Hadsiz raportör Sakarya’ya gönderildi

Hakımler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı ana kararnamesi dün ilan edildi. Kararname ile SABAH'ın gündeme getirdiği Erdoğan düşmanlığını öğrenciler üzerinden dışa vuran Anayasa Mahkemesi (AYM) Raportörü Hüseyin Mecek de Sakarya Hâkimliği'ne atandı. Mecek, Fransa'nın Strasbourg şehrinde Youth Station Derneği'nin bir programında; üniversite öğrencilerine 'Tayyipçi misiniz yoksa' ifadeleriyle kime oy verdiklerini sormuş, Erdoğan yanıtına karşılık 'Allah sizi onunla haşretsin. Artık cehennemine mi yoksa cennetine mi ben bilmem' demişti. Bir gencin imam hatip lisesinin ardından Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenim gördüğünü öğrenince de öfkelenerek "Bir de Galatasaray'dasın. Nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor? İmam hatip mezunu olarak oranın değerini düşürüyorsun" karşılığını vermişti.