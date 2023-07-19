Kapsül fabrıkasında patlama 4 yaralı

Ankara'daki Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nın dinamit lokumu hazırlama bölümünde 10 Haziran'da 5 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamanın ardından dün sabah saat 10.50 sıralarında ise Milli Savunma Bakanlığı'nın Kayaş Mahallesi'nde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda patlama sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın etkisiyle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, 5 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Olayla ilgili idari soruşturmanın da yapılacağı kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "MKE Kapsül Fabrikası'nda saat 10.52'de meydana gelen patlamada maalesef 4 işçimiz yaralandı. Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" bilgilerine yer verdi.Fabrikada incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin ise söndürme çalışmalarının kimyasal bir yangın olduğu için dikkatle yürütüldüğünü, toz ve diğer kum gibi oksijenle teması kesici malzemeler kullanılarak tamamen kontrol altına alındığını söyledi. Patlamada yaralanarak tedavi altına alınan 4 işçinin bilinçlerinin açık olduğunu belirten Şahin, yangının çıkış nedeniyle ilgili "Şu andaki verilere göre sabotaj ihtimali değerlendirilmiyor. Ama tüm detaylı incelemeler, teknik ekipler tarafından yapılacak" ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada soruşturma kapsamında 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.