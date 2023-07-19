Suudi Arabistan ile tarihi anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Körfez turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentini ziyareti çerçevesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında doğrudan yatırım, sanayi, enerji, savunma ve iletişim alanlarında 5 anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar, Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı ve Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında İşbirliği Sözleşmesi olarak sıralandı.Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan İş Birliği Sözleşmesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ile iki dost ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliği çabaları kapsamında bir savunma işbirliği planı imzaladık" dedi. Suudi Arabistan'ın savunma ve üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla bakanlık ve Baykar şirketi arasında 2 satın alma anlaşması imzaladıklarını belirten Selman, bu kapsamda ülkesinin Türkiye'den İHA satın alacağını duyurdu.Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.SuudiArabistan'da imzalanan anlaşmaya ilişkin Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'lar Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek. Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "İmzaladığımız anlaşma, insansız hava araçları teknolojisi alanında yeteneklerimizi artırırken, Suudi Arabistan'ın yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunacak. Bu işbirliği sadece ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmekle kalmayıp, bölgesel ve küresel barışa da katkı sağlamayı hedefliyor" ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA, Baykar ile yapılan anlaşmanın Suudi Arabistan'ın savunma kapasitesini artırmayı hedeflediğini yazdı. Middle East Eye sitesindeki detaylara göre ise Türk İHA ve SİHA'larının Cidde'de kurulacak fabrikada üretilme ihtimalinin olduğu kaydedildi. AKINCI TİHA, bir F-16 savaş uçağının kullanabildiği hemen hemen bütün mühimmatları kullanabiliyor. 24 saat havada kalabilen TİHA'lar, şu ana kadar Suudi Arabistan ile birlikte 7 ülkeye ihraç edildi.DEİK ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı işbirliğinde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iş forumunda konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Abdulaziz el-Falih, ülkesinin 2030'a kadar 3.3 trilyon dolarlık yatırım yapacağına dikkat çekti. Falih, "Vizyon 2030" yaklaşımında hem Suudi Arabistan hem de Türkiye özel sektörünün var olmasını çok önemsediklerine dikkat çekerek, "Türkiye özel sektörünün yaptığı yatırımların ve teknolojilerin ne kadar büyük olduğunu görünce gurur duyduğumu söylemek isterim hem Afrika'da hem de Ortadoğu'da. Şimdiye kadar yapamadığımız şey bu iki tarafın güçlerini bir araya getirmekti. İki ülkenin özel sektörünün güçlerini bir araya getirince ne kadar büyük bir güç ortaya koyacağımızı düşünemiyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri Suudi Arabistan ve Katar medyasında geniş yer bulurken, "tarihi kardeşlik" ilişkilerine vurgu yapıldı.Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberinde, iki ülke arasında, 1929'da imzalanan "Muhadenet Muahedesi"ne (Dostluk Anlaşması) dayanan tarihi ve güçlü ilişkiler olduğu hatırlatıldı. İki ülkenin sahip olduğu coğrafi konum sayesinde ilişkilerin gelişip büyüdüğü ifade edilen haberde, liderlerin karşılıklı ziyaretlerinin, ilişkilerin gücünü ortaya koyduğu vurgulandı.Ukaz gazetesi haberinde, iki liderin, ikili ilişkileri kardeşlik temelinde ve bölge halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirmeye kararlı olduğu ifade edildi.Sabq gazetesi, "Türkiye ve Suudi Arabistan bölgesel ve uluslararası ağırlığa sahip. İki devlet de Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarın temel direği" ifadesine yer verdi.Katar resmi ajansı QNA,Türkiye ile Katar arasında birçok alanda gelişen stratejik ortaklığı, "dünyadaki mevcut en başarılı ortaklık" şeklinde nitelendirdi. QNA, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin güçlü siyasi iradeleri sayesinde ilişkilerin geliştiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli otomobilimiz Togg'u hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'ndaki baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından sarayın avlusuna getirilen 'Pamukkale beyazı' Togg'u bir süre inceledi. Prens Selman, aracı çok beğendiğini söyledi. Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a jest yaparak Togg'un direksiyonuna geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konakladığı Ritz Otel'e kadar götürdü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Twitter hesabından Erdoğan'ın Prens Selman'a Togg'u hediye ettiği görüntüleri paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle hediye edilen Togg'u Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman bizzat kullandı. Sayın Veliaht Prens'in seyahat sırasında ifade ettiği beğenileri, ülkemiz ve Türk mühendisleri için gurur vericiydi" ifadelerini kullandı.