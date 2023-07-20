1 liralık ekmeğe bu yıl da zam yapmayacaklar

Bursa'nın Kestel Belediyesi, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini 4 yılı aşkın süredir vatandaşlarına ulaştırıyor. Şimdiye kadar unu satın alan ve maliyet sürekli artmasına rağmen ekmeğe zam yapmamakta direnen belediye, bu yıldan itibaren buğdayı da kendi üretmeye karar verdi. Bu kapsamda, geçen ekim ayında 25 ton buğday tohumu alan belediye, ilçenin farklı noktalarındaki 1050 dekar alana ekti.800 ton rekolte hedeflenen o buğdayların ilk hasadı törenle yapıldı. Çataltepe Mahallesi'nde gerçekleşen ilk hasada Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Yavuz ve Ahmet Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti il ve ilçe teşkilat mensupları katıldı. Başkan Tanır ve beraberindeki heyet, giydikleri çiftçi kıyafetleriyle ilk buğdayları tırpanlayarak traktöre yükledi.Kestel'de 4 yılı aşkın süredir 400 gram ekmeği 1 liraya sattıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Önder Tanır, "Hem artan giderleri ekmeğimize yansıtmayarak hemşerilerimize destek olmak, hem bereketli topraklarımızın atıl kalmaması hem de yerel üreticilerimize katkı koymak için kendi buğdayımızı yetişirdik. Ekmeği, bu yıl da vatandaşlara 1 TL'den ulaştıracağız" dedi.