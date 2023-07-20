İzmir Büyükşehir’i dize getiren adam! Muhtarın inadı Büyükşehir’i yendi

YALNIZ BIRAKILDIK

"Şunu bir türlü anlayamadım. Geçtiğimiz yıl 24 Ağustos'ta dava açtım, 25 Ağustosta da Türkiye Barolar Birliğine ve İzmir Barosu'na dilekçe ile başvuruda bulunup, bize destek olmalarını, yanımızda durmalarını talep ettim. Bırakın destek olmayı olumlu ya da olumsuz bir yanıt dahi alamadım. Haklı mücadelemizde ne TMMOB'a bağlı meslek odalarından ne de İzmirli çevrecilerden bir destek görmedim. Kaz Dağlarındaki çevre katliamı için günlerce eylem yapanlar konu Harmandalı olunca her nedense sus pus oldular. Ben seçilmiş bir muhtar olarak nasıl mahallemde yaşanmakta olan doğa katliamına, insanlık suçuna sessiz kalmayıp mücadele başlattıysam bu aynı zamanda hukukçuların, tabip odasının, mühendislerin, mimarların da göreviydi. Ama maalesef bunu yapmadılar. Bende bir halk çocuğu olarak inat ettim. Hukuk devletine olan inancımı yitirmeden mücadelemi sürdürdüm. İnadımdan ve hedefimden asla vazgeçmedim" dedi.