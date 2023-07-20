İzmir Büyükşehir’i dize getiren adam! Muhtarın inadı Büyükşehir’i yendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1992 yılında hizmete açtığı Harmandalı Çöplüğünden sızan pis sular, bölgede toprak kaymasına neden oldu. Bilim insanları, Harmandalı'na çöp dökümünün bir an önce durdurulması yönünde defalarca rapor hazırlasa da Büyükşehir Belediyesi bilimsel raporları görmezden geldi. Durum böyle olunca heyelandan etkilenen alan zaman içinde giderek büyüdü.
Cumhuriyet Mahallesi'nin sırtlarında derin yarıklar oluştu. 13 ev ve 2 hayvan ağılı can ve mal güvenliği olmadığı gerekçesi ile boşaltılırken ulaşım yolları oluşan derin yarıklar nedeniyle kapatıldı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar Harmandalı'nda insanlık ve doğa suçu işlendiğini belirtip çöplüğün kapatılması talebi ile konuyu yargıya taşıdı. Kazar'ın talebini değerlendiren İzmir 4. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı'na Çöp Dökümüne ilişkin işlemini bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesi ile iptal etti.
SABAH'A ANLATTI
Mahkemenin iptal kararı Harmandalında ve Çiğli'de büyük sevinçle karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazanan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar yaşadıklarını SABAH'a anlattı. "Bu sadece benim değil aynı zamanda bu zorlu süreçte bana destek olan, arkamda duran, beni doğru yönlendiren arkadaşlarımın da zaferi. Benim inancım, inadım onların da verdiği destek, bizi bu günlere getirdi" diye konuştu.
O GÜNÜ BAYRAM İLAN EDECEĞİZ
"Kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin sesi olduğum için çok mutluyum" diyen Kazar, "Bundan böyle Harmandalı çöple değil dağlarında açan çiçeklerle anılsın istiyoruz. Şu an gözümüz, kulağımız Büyükşehir Belediyesinin yapacağı itirazda. İdare mahkemesinin verdiği iptal kararı, üst mahkemece de onanırsa işte o günü Harmandalı'nda bayram ilan edeceğiz. Bayram havasında kutlayıp, zaferimizi bize inanan, arkamızda duran insanlarla birlikte kutlayacağız" dedi.
2019 MİLAD OLDU
Harmandalı Çöplüğü ile mücadeleyi 2006 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürdüğünü ifade eden Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar: "Mücadeleye 2006 yılında başladım. Aradan geçen süreçte çok hatalar yaptım, çok yalnız ve çaresiz kaldığım, karamsarlığa düştüğüm anlar olsa da yılmadım. 2019 benim için yeni bir milat oldu. Bu süreçte beni doğru yönlendiren çok güzel insanlarla tanıştım. Onlar bana sürekli sabretmem gerektiğini, bu mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olduğunu söyledi, anlattı. Akıl hocam oldular diyebilirim. Bugün geldiğimiz noktada çok mutluyum."
YALNIZ BIRAKILDIK
"Şunu bir türlü anlayamadım. Geçtiğimiz yıl 24 Ağustos'ta dava açtım, 25 Ağustosta da Türkiye Barolar Birliğine ve İzmir Barosu'na dilekçe ile başvuruda bulunup, bize destek olmalarını, yanımızda durmalarını talep ettim. Bırakın destek olmayı olumlu ya da olumsuz bir yanıt dahi alamadım. Haklı mücadelemizde ne TMMOB'a bağlı meslek odalarından ne de İzmirli çevrecilerden bir destek görmedim. Kaz Dağlarındaki çevre katliamı için günlerce eylem yapanlar konu Harmandalı olunca her nedense sus pus oldular. Ben seçilmiş bir muhtar olarak nasıl mahallemde yaşanmakta olan doğa katliamına, insanlık suçuna sessiz kalmayıp mücadele başlattıysam bu aynı zamanda hukukçuların, tabip odasının, mühendislerin, mimarların da göreviydi. Ama maalesef bunu yapmadılar. Bende bir halk çocuğu olarak inat ettim. Hukuk devletine olan inancımı yitirmeden mücadelemi sürdürdüm. İnadımdan ve hedefimden asla vazgeçmedim" dedi.
BİN 800 MAĞDUR AİLE VAR
"Hukukun en doğru kararı vereceğine yürekten inanıyordum" diyen Kazar: "Mahkemenin verdiği iptal kararından çok mutluyum. Hepimizin gözü aydın. Hukuk, bize sahip çıktı. Bu haksızlığa adaletsizliğe 'dur' dedi. Mahkeme kararı ortada. Evet, Büyükşehir'in Harmandalında büyük ihmali var ama sadece Büyükşehir'in değil ilgili kurum ve kuruluşların da bu işte bir o kadar sorumluluğu var. Denetim mekanizması bu güne kadar maalesef gerektiği gibi işletilmedi. Heyelan nedeniyle bin 800 aile mağdur durumda. 13 ev ile 2 hayvan ağılı oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. İnsanlar evsiz kaldı. Kimse sahip çıkmadı. Artık bu mağduriyet son bulsun istiyoruz."