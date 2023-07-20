‘Kadınların öncü rolünün güçlendirilmesi evrensel bir mesele’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Abu Dabi'de Kadınlar Genel Birliği'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, BAE Devlet Başkanı'nın değerli annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak'ın Onursal Başkanlığı'nı yürüttüğü Kadınlar Genel Birliği'ni ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldım. İstikrarlı ve azimli kadınlarla tanışmaktan memnuniyet duydum" dedi.Kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesinin evrensel bir mesele olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu amaçla kurulan Birlik, Emirlik kadınlarının sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklerken, çeşitli eğitimlerle kadınlara mesleki donanım sağlıyor. Kadınların bilhassa sürdürülebilir kalkınmaya aktif katılımını sağlamak için örgüt olarak ürettikleri politikaları son derece faydalı buldum" ifadesini kullandı.