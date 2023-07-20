Son dakika: PKK’nın finans ağına darbe! Örgütün para kasası Konya’da gözaltına alındı

'KARDEŞLERİ ÖRGÜT ÜYESİ'

Güllüşan Kandemir'in iki kardeşinin de PKK yönetiminde olduğu ortaya çıktı. Bir kardeşi PKK terör örgütünün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşi ise PKK silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile Bolu cezaevinde yatan Hayati Deniz Kaytan.