SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan dünyaya çağrı: KKTC’yi bir an evvel tanıyın

"ADA'DAKİ GERÇEKLERE DAHA FAZLA SIRTINIZI DÖNMEYİN"

Ada'daki gerçekler apaçık ortadayken federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmedikçe yeni bir müzakere sürecine girişilmesi söz konusu değildir. Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıs Türklerinin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız

Gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin. KKTC'yi bir an evvel tanıyın.