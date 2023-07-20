Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Töreni'nde konuştu. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin. KKTC'yi bir an evvel tanıyın." dedi.