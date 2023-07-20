Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Töreni'nde konuştu. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin. KKTC'yi bir an evvel tanıyın." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:32
Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın | Video 20.07.2023 | 19:15
00:33
01:54
Başkan Erdoğan KKTC’ye ilk resmi uçuşta kokpitte | Video 20.07.2023 | 17:09
05:14
Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı açıldı | Video 20.07.2023 | 16:30
05:20
02:27
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! | Video 20.07.2023 | 14:16
03:07
Burhanettin Duran | Türkiye Körfez'in yükselen aktörü 20.07.2023 | 12:36
02:44
Haşmet Babaoğlu | Çalışmanın büyük dünyasında 'küçük' insanlar 20.07.2023 | 12:34
04:15
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu'na A Takımı ihaneti 20.07.2023 | 12:31
00:33
04:26
05:10
05:24
05:24
YKS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuçları sorgulama ekranı | Video 20.07.2023 | 08:50
02:30
Yunanistan’da son 24 saatte 66 yangın | Video 19.07.2023 | 23:11
01:30
Trafikte bozulan araç zincirleme kazaya neden oldu | Video 19.07.2023 | 23:08
00:42
Sakarya'da otomobil ile panelvan çarpıştı: 6 yaralı | Video 19.07.2023 | 23:07
04:09
03:08
Gaziantep'te orman yangını | Video 19.07.2023 | 18:13