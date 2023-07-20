Video Haber Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın | Video
Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın | Video

Başkan Erdoğan'dan dünyaya çağrı: KKTC'yi bir an evvel tanıyın | Video

20.07.2023 | 19:15

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Töreni'nde konuştu. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Gelin Ada'daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin. KKTC'yi bir an evvel tanıyın." dedi.

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