Zaferin yıldönümü Ercan’la taçlanıyor

KıbrısBarış Harekâtı'nın 49'uncu yıldönümü bugün Yeni Ecan Havalimanı'nın açılışıyla taçlanacak. Test uçuşları başarıyla tamamlanan havalimanına ilk inişi Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirecek. Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak.Açılışın ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak. Çelenk bırakma, saygı duruşu ve Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçilecek. Bakan Uraloğlu, "Ercan Havalimanı artan imkân ve kabiliyetleriyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak" dedi.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e konuştu: Doğu Akdeniz'de KKTC önemli bir denkleme sahip. Sesimizi anavatanımız Türkiye dünyaya duyuruyor. Bu milli bir dava. KKTC'de güvenle yaşıyorsak, Türk ordusunun varlığı sayesinde.