Hepsi istifa etmeli

CHP'de, değişim yanlılarının, genel merkezden habersiz bir şekilde Zoom üzerinden toplantı yaparak Kılıçdaroğlu'nu egale etme planları yapmasının deşifre olması parti içindeki kaosu daha da derinleştirdi. Kılıçdaroğlu kanadına yakınlığıyla bilinen Barış Yarkadaş, "Üst kurul alt kurul birbirine karışmış Ekrem İmamoğlu, hiçbir yetkisi olmadan kendisini adeta ultra genel başkan ilan etmiş ve oradaki arkadaşlarımız da bundan hiç rahatsızlık duymuyorlar. Daha önce söyledim; bir kez daha söylüyorum: Hem genel başkanın vekili, sözcüsü, temsilcisi olup hem de 'muhalif' olamazsın. Ya biri ya diğeri. Ya bu arkadaşlar istifa etmeli ya da genel başkan bu arkadaşları görevden almalıdır" ifadelerini kullandı.