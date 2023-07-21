İYİ Parti Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü

CHP Genel Başkanı'nın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli bir protokol yaptığını ve bunu ittifak ortakları dahil herkesten gizlediğini kabul etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Millet İttifakı'nın ikinci büyük ortağı olan İYİ Parti'li isimler Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımlarda bulundu.

"MUHALEFET KAYBETMİŞTİR"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Yılmaz, "Geride bıraktığımız başkanlık seçimlerini muhalefet kaybetmiştir ve Millet İttifakı'nın üyeleri olarak bunun sorumluluğunu üstlenmekten hiçbirimiz kaçamayız. Milletimize ödemek zorunda olduğumuz bir özür ve özeleştiri borcumuz var. Bunu yapmadan, ne halkımızın temsilini gerçekleştirebiliriz ne de insanlara bir yol haritası sunabiliriz." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI SERT SÖZLER

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığı için pişman olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum." dedi.

"MUHALEFETE EGEMEN OLAN LİNÇ KÜLTÜRÜ"

Muhalefetin içinde bulunduğu paradokslara da dikkat çeken Yılmaz, "Ҫözmemiz ve yakın tarihe bakıp yüzleşmemiz gereken buna benzer birçok sorun olduğunu görüyorum. Muhalefete egemen olan linç kültürünü, medya manipülasyonuyla sonuç elde etme kurnazlığını, komplo teorileriyle insanları yaftalamayı, itibarsızlaştırma kampanyalarını ve entrikayı siyaset zannetme eğilimini tamamen reddetmeliyiz. Bunu başarmadan atacağımız her siyasi adım bizi milletten uzaklaştıracak ve onların gözünde yozlaştıracaktır." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu planını hazırladı: Darbe toplantısına katılanlara gözdağı verecek!

Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!

CHP'de ihanet kasetini kim sızdırdı? İşte olağan şüpheliler: 3 ihtimal var