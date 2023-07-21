Önce Baykal, sonra İnce, şimdi de İmamoğlu: CHP kaset partisi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "meçhul katılımcı" tarafından internete sızdırılan "değişim" toplantısı gündemden düşmüyor. Oldukça amatör bir şekilde planlanan toplantının İmamoğlu'na yakın isimler tarafından organize edildiği bildirildi. Toplantı linkinin danışmanlara da atıldığı ortaya çıkarken, sızıntının da buradan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, toplantıya katılan söz konusu isimlere ilişkin kısa süre içerisinde radikal kararlar alabileceği öne sürülüyor.Toplantının internete düştüğü geceye dair gözden kaçan detaylar da soru işaretlerine neden oldu. Pazartesi günü MYK toplantısını tamamlayan CHP, 2 gün sonra basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede bu kez olağanüstü MYK'nın toplanacağını duyurdu. Partiden resmi bildiri saat 22.00 sıralarında geldi. İlk başta anlam verilemeyen bu durum, gece saat 01.00 sıralarında internete düşen ifşa videosuyla farklı bir boyut kazandı. Video henüz dolaşıma girmeden 3 saat önce olağanüstü MYK kararı alan parti yönetimine "birileri" tarafından görüntülerin servis edildiği ortaya çıktı. Öte yandan Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından sızıntı videoya ait linkin gece boyu birçok kişiye mesaj olarak atılması da dikkat çekti."Kılıçdaroğlu'nu devirme" toplantısında yer alan siyasilerin kısa süre öncesine kadar Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimler olması da dikkat çekti. 28 Mayıs seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'nun aile bakanı yapmayı düşündüğü Selin Sayek Böke, adalet bakanı yapmayı düşündüğü Muharrem Erkek ve 3 Haziran'da CHP Grup Başkanı yaptığı Özgür Özel, birkaç hafta içinde 180 derece dönerek İmamoğlu'nun değişim grubuna katıldı. 7 dönemdir milletvekili gösterilen Engin Altay, 5 dönemdir milletvekili olan Bülent Tezcan ve 4 dönemdir vekil koltuğunda oturan Tekin Bingöl de İmamoğlu'na yol arkadaşlığı yapıyor.BukadronunTürkiye'yeverecek birşeyi kalmamıştır.Kaset alışkanlığımaalesef var.Siyasi etik anlayışı maalesef ki kalmamış.Şaşılacak bir şey yok. Tuz kokmuş.Muhalefette işler yıllardır böyle.Hepsi birbirine karşı kaset yayınladı. Budurum o şekilde gidiyor. O toplantıya katılanekip, Kılıçdaroğlu'na karşı olan herkesi tasfiyeeden gruptu. Şimdi Kılıçdaroğlu'na karşı birleşmişler.Oradaki ekip partinin önemli isimleri.Kılıçdaroğlu bunlara görev vermedi diye'değişim' demeye başladılar. Saflar iyice netleşmiş durumda. Şimdi Kılıçdaroğlu'na karşı birleşmişler. Konforlu muhalefet peşindeler. Kılıçdaroğlu'nu koruyan bir yapı var. Ortada her iki grup açısından da enteresan bir durum mevcut. Aslında kaybeden CHP ve CHP'li belediyelerin yönettiği halktır. Kaybeden milletin kendisidir.Birileri Zoom toplantısı yapıyor, birileri gizlice kaydediyor, yayınlıyor. Aslan sosyal demokratlara sorsanız örgüt taş gibi yerinde duruyor. Atalarımız ne güzel söylemiş, 'dağın başında harman yapma savurursun yel için; sel önüne değirmen yapma, öğütürsün sel için'.SABAHCHP Grup Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki toplantının sızmasıyla ilgili, "Arkadaşlarımızla istişare yaptık, bundan daha doğal bir şey yoktur" dedi. Özel, "Genel Merkezimiz tarafından yok sayılan duygusal kopuşa bir çare arıyoruz ve yaklaşan yerel seçimlerden en güçlü biçimde çıkmanın yolunu açmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.