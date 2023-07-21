PKK/KCK finans sağlayan 2 kişi yakalandı... PKK kurucularından Kaytan’ın kardeşine gözaltı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri ve MASAK raporları incelemelerinde PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K. ve D.İ. adlı kişiler gerçekleştin yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan şüpheli A.K. ve H.Ö. hakkında "Aranma" kaydı çıkarıldı.

TERÖRİST KAYTAN'IN KARDEŞİNE GÖZALTI

Gözaltına alınan şüpheli G.K.'nın; PKK/KCK terör örgütü KCK Yürütme Konseyi Üyesi, PKK Merkez Komite Üyesi ve PKK Terör Örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütü kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın ve yine örgütte sorumlu faaliyet göstermiş olan Hayati Deniz Kaytan'ın kardeşi olduğu belirlendi.

G.K.'nın terör örgütünün sözde Dış Koordinasyon sorumlusu olarak ülkemiz cezaevlerinde tutuku olarak bulunan örgüt mensupları ve aileleriyle irtibatlı olduğu, örgütten aldığı talimatları örgüt mensuplarına ileten şahıslardan olduğu tespit edildi.

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