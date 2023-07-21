Canan Kaftancıoğlu görevi bıraktığını açıkladı

28 Mayıs hezimetinin ardından CHP'de 'değişim' ve 'zoom toplantısı' tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı 'zoom' toplantısının sızdırılmasıyla hız kesmeden devam ederken CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 1,5 ay sonra görevini devredeceğini açıkladı.

"DEVREDİYORUM VE RAHATLIYORUM"

5 yıllık görev süresi boyunca sadece 3 ilçe başkanını görevden aldığının altını çizen Kaftancıoğlu, Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ü görevden alınmasıyla ilgili olarak "1,5 ay önce kendisinin de bildiği, partide de çok kişinin bildiği bir nedenle kendisini görevden aldım. Görevden almamın Ekrem Başkan'la yakın olması ile alakası yok. Ayrıca yakın olsa ne yazar, olmasa ne yazar. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na yakın tek ilçe başkanı o mu da, onu alayım. Daha pek çok başkan var. Onları niye almamışım da Aydın Düzgün'ü almışım." dedi.