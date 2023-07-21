Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Örgütün para kasası Güllüşan Kandemir tutuklandı
Giriş Tarihi: 21.7.2023 16:27 Son Güncelleme: 21.7.2023 16:30

Son dakika haberi: Örgütün para kasası Güllüşan Kandemir tutuklandı

Son dakika haberi: Konya’daki PKK operasyonu kapsamında gözaltına alınan örgütün para kasası Güllüşan Kandemir (68) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Son dakika haberi: Örgütün para kasası Güllüşan Kandemir tutuklandı

Konya'daki PKK operasyonu kapsamında gözaltına alınan örgütün para kasası Güllüşan Kandemir (68) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da gerçekleştirilen PKK operasyonunda örgütün kurucu üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi Güllüşan Kandemir gözaltına alınmıştı. Terör örgütü adına yurt dışında toplanan paraları örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli olduğu ortaya çıkan teröristin adresinde yapılan aramalarda ise 1990 yıllardan günümüze kadar olan örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergâhlar, örgütçülerin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivi niteliğinde on binlerce doküman ele geçirilmişti.

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Son dakika haberi: Örgütün para kasası Güllüşan Kandemir tutuklandı
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