FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı

SORU HIRSIZILIĞINA "HEDİYE" KILIFI

FETÖ'nün sınav sorularını verdiği örgüt üyelerini "Dua listesi" adı altında kayıt altına aldığı belirlenirken, soruları veren mahrem yapıdaki sivil imam ile soruyu alan polislere ettirilen hazır yemin metni de SD kart içerisinde bulundu. Sınav soru hırsızlığına karışan polis ve mahrem imamların yemin metninde soruları alırken ettiği yemine "bugün aldığım hediyeyi" diye başladığı, örgütün soru hırsızlığına hediye kılıfı uydurduğu görüldü. Sınav sorularını alan polislerin okuduğu o metinde SD kart içerisinde bulundu. Polisler "ben ..................... bugün aldığım bu hediyeyi; annem, babam, kardeşim, akrabalarım, en yakın arkadaşlarım, hizmetteki abilerim, ablalarım ve hiç kimse ile konuşmayacağıma, ima dahi etmeyeceğime yazılı, görsel, telefon, mail ve diğer iletişim araçları ile kimse ile paylaşmayacağıma, olumsuz bir durumda bana söylenen şekilde davranacağıma ve sadece hediyeyi aldığım kişiye bildireceğime kuranı kerim başta olmak üzere mukaddes bildiğim bütün değerler üzerine, annem babam ve en yakınlarımın başı üzerine "vallahi billahi tallahi" yemin ederim" metnini okuyup yemin etti.