Haberler Gündem Haberleri İYİ Partili Ümit Özlale'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'gizli protokol' göndermesi: Halkı kandıramazsın
Giriş Tarihi: 23.7.2023 00:23 Son Güncelleme: 23.7.2023 00:27

İYİ Partili Ümit Özlale'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'gizli protokol' göndermesi: Halkı kandıramazsın

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan 'gizli protokol'e tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "böyle bir protokol yok" sözlerine atıfta bulunan İYİ Partili Özlale, "Birlikte muhalefet yaptığınız partileri kandırabilirsiniz, parti sözcünüzü kandırabilirsiniz ama halkı kandıramıyorsunuz." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

İYİ Partili Ümit Özlale’den Kemal Kılıçdaroğlu’na ’gizli protokol’ göndermesi: Halkı kandıramazsın

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ne 3 bakanlık ve MİT Başkanlığını vermesi, muhalefette yeni bir krize daha yol açtı. Seçimleri kazanabilmek için koalisyon ortaklarına bakanlık vadeden Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor.

İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

CHP'nin seçim sürecindeki ittifak ortağı İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'gizli protokol'üne sert tepki geldi. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu'nu halkı kandırmaya çalışmakla suçladı.

İYİ Partili Ümit Özlale'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'gizli protokol' göndermesi: Halkı kandıramazsın | Video

"PARTİ SÖZCÜNÜZÜ KANDIRABİLİRSİNİZ AMA HALKI KANDIRAMIYORSUNUZ"

Katıldığı canlı yayın programında Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan Özlale, "İktidar ortağınızı kandırabilirsiniz, birlikte muhalefet yaptığınız partileri kandırabilirsiniz, parti sözcünüzü kandırabilirsiniz ama halkı kandıramıyorsunuz." şeklinde konuştu.

MUHALEFETTE GİZLİ PROTOKOL KRİZİ

Bilindiği üzere, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol gündeme bomba gibi düşmüştü. Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında İçişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere 3 bakanlık ve Millî İstihbarat Teskilatı başkanlığı konusunda mutabakat yapıldığı öğrenilmişti.

Özdağ, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." demişti.

ÖZTRAK: BÖYLE BİR MADDE YOK

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Ümit Özdağ'ın üç bakanlık ve MİT Başkanlığını alacağı iddiasını yalanamış, "Zafer Partisi ile yaptığımız protokollerde 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı gibi bir madde yer almamaktadır." ifadesini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU ÖZDAĞ'I YALANLAMADI

Özdağ'ın bakanlık itiraflarını yalanlamayan Kılıçdaroğlu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamda "İkimizin arasında özel bir protokol imzalandı" şeklinde konuşmuştu.

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İYİ Partili Ümit Özlale'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'gizli protokol' göndermesi: Halkı kandıramazsın
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